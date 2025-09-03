Un imprenditore agricolo di Serramanna, incensurato, è stato denunciato dai carabinieri perché ritenuto responsabile di aver impiegato alle proprie dipendenze un cittadino straniero senza permesso di soggiorno. La misura è di stamattina, dopo che i controlli erano stati avviati già dal mese di luglio con l'obiettivo di contrastare il fenomeno del caporalato e dell'impiego irregolare di manodopera in ambito agricolo.

Gli accertamenti, spiegano i carabinieri, hanno permesso di verificare come l'imprenditore avesse assunto come bracciante agricolo un quarantasettenne originario del Senegal, domiciliato a Pirri, privo di qualsiasi documento di riconoscimento e del relativo permesso di soggiorno.

L'odierno denunciato è a disposizione dell'autorità giudiziaria e dovrà rispondere delle contestazioni. L'episodio si colloca nelle verifiche che i carabinieri stanno effettuando nella provincia di Cagliari, per prevenire e reprimere ogni forma di sfruttamento della manodopera.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata