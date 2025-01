Dall’8 al 9 gennaio il principale asse viario del paese, nel tratto tra via Bacaredda e via Berlinguer, sarà chiuso al traffico per consentire la posa del nuovo asfalto. I pullman dell’Arst provenienti da Cagliari dovranno seguire un percorso alternativo: SS 387 - Via Sibiola - Viale Repubblica - circonvallazione nord Serdiana/Dolianova con un’unica fermata all’altezza del numero civico 8 di viale Repubblica. In prossimità del cantiere tutti i veicoli dovranno rispettare il limite di velocità fissato a 20 km orari. I lavori di rifacimento dell’asfalto rientrano nell’intervento di riqualificazione della via Manno che vanno avanti da alcuni mesi e prevedono la sistemazione dei marciapiedi, la realizzazione di un percorso per i non vedenti e l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati.

