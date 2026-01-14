Al via i lavori per il nuovo ingresso al centro abitato di Serdiana (via Porrino) dalla statale 387 e l’adeguamento dell’intersezione esistente con la realizzazione di un’uscita in direzione nord (ingresso da via Sibiola).

Sono i due interventi programmati dal Comune di Serdiana per migliorare la viabilità interna che rendono necessaria l’istituzione di alcuni limiti alla circolazione stradale. Da domani fino al 30 aprile vigerà il senso unico alternato, regolato da semafori, dal km 18+850 al km 19+680 della statale 387.

Una misura necessaria per garantire la sicurezza della circolazione in un tratto di strada percorso ogni giorno da centinaia di pendolari che dal Gerrei e dal Parteolla si recano a Cagliari.

Nella stessa ordinanza firmata dall’Anas è confermata l’apertura della nuova rotatoria in modalità cantiere al km 18,379 e il limite di velocità a 30 km orari dal km 18.100 al km 18.645 con divieto di sorpasso. Sarà compito del Comune provvedere alla manutenzione e sorveglianza della segnaletica per tutta la durata dei lavori.

