Serdiana, imprenditore dona un defibrillatore alla società di arti marzialiLa generosità di Daniele Lai per l’associazione “Spazio Fitness”
Dopo quello donato nei giorni scorsi a tutta la comunità dall’associazione “Atlas Skating Club” che sarà sistemato in un punto strategico del paese, arriva un altro strumento salva-vita per le attività sportive di Serdiana. Questa volta da un privato, l’imprenditore Daniele Lai, titolare di un’impresa edile e appassionato di arti marziali che ha deciso di donare un defibrillatore all’associazione “Spazio Fitness”, una della realtà più interessanti del territorio che, a metà novembre, sarà impegnata nei campionati nazionali assoluti di karate in programma a Cagliari: «Un bel gesto che ci ha commosso – dice il maestro di arti marziali e presidente della società Siro Serra – Daniele ha un cuore d’oro. La nostra palestra è frequentata da una settantina di ragazzi e adulti che praticano karate e kick boxing. Avere a disposizione un defibrillatore ci rende più sereni».