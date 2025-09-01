Le squadre della Proservice saranno domani – martedì – a Serdiana per un intervento di disinfestazione contro la presenza delle vespe asiatiche, insetti particolarmente aggressivi e potenzialmente pericolosi che negli ultimi mesi hanno colonizzato diverse zone della Sardegna.

Nel paese del Parteolla la disinfestazione si è resa necessaria a causa della formazione di diversi nidi in aree pubbliche e private. Nel primo caso, il Comune invita i cittadini a segnalare la presenza di eventuali nidi in aree pubbliche (piazze, parchi, edifici comunali). Per quanto riguarda invece le aree private, si raccomanda di rivolgersi a ditte specializzate.

Per situazioni di pericolo o grave rischio si consiglia di contattare i Vigili del Fuoco.

