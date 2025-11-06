Serdiana, al via la riconversione delle Carte d’identità in formato elettronicoIl Comune di Serdiana ha avviato una campagna di informazione dei cittadini
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Stop ai vecchi documenti di identità su carta, dal prossimo 3 agosto non saranno più validi rendendo obbligatoria la Carta d’identità elettronica (CIE). Lo stabilisce la disposizione del Regolamento dell’Unione Europea 1157/2019 che obbliga tutti i cittadini degli stati membri a dotarsi del nuovo documento elettronico a prescindere dalla scadenza della carta d’identità cartacea.
Per favorire la riconversione dei documenti, il Comune di Serdiana ha avviato una campagna di informazione dei cittadini invitandoli a recarsi in Comune per il rilascio della nuova CIE. I residenti possono chiamare il numero 0707441201 o recarsi allo sportello “Servizi Demografici” per fissare un appuntamento. Per ottenere il rilascio della carta d’identità elettronica occorre consegnare la vecchia carta e presentarsi muniti di tessera sanitaria e di una fototessera non più vecchia di 6 mesi. I minori dovranno essere accompagnati da almeno uno dei genitori. Per le persone non deambulanti è previsto un servizio a domicilio.