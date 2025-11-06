Stop ai vecchi documenti di identità su carta, dal prossimo 3 agosto non saranno più validi rendendo obbligatoria la Carta d’identità elettronica (CIE). Lo stabilisce la disposizione del Regolamento dell’Unione Europea 1157/2019 che obbliga tutti i cittadini degli stati membri a dotarsi del nuovo documento elettronico a prescindere dalla scadenza della carta d’identità cartacea.

Per favorire la riconversione dei documenti, il Comune di Serdiana ha avviato una campagna di informazione dei cittadini invitandoli a recarsi in Comune per il rilascio della nuova CIE. I residenti possono chiamare il numero 0707441201 o recarsi allo sportello “Servizi Demografici” per fissare un appuntamento. Per ottenere il rilascio della carta d’identità elettronica occorre consegnare la vecchia carta e presentarsi muniti di tessera sanitaria e di una fototessera non più vecchia di 6 mesi. I minori dovranno essere accompagnati da almeno uno dei genitori. Per le persone non deambulanti è previsto un servizio a domicilio.

