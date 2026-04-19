Il Comune di Senorbì ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2026–2028, con interventi distribuiti su più annualità e mirati alla riqualificazione del territorio e dei servizi. Tra le opere principali figura il programma straordinario per gli alloggi a canone sociale, con 350 mila euro nel 2026, 300 mila nel 2027 e 144 mila nel 2028. La ristrutturazione del Municipio prevede 300 mila euro nel 2026 e 50 mila nel 2027, mentre per la zona Pip Tuvui sono destinati 150 mila euro nel 2026 e 200 mila nel 2027.

Sul fronte scolastico, l’efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado assorbirà 300 mila euro nel 2026 e 1 milione e 150 mila euro nel 2027. Nel 2027 è inoltre prevista la riqualificazione della palestra di via Tevere, con un investimento di 1 milione di euro, mentre nel 2026 sono programmati 200 mila euro per il completamento della mensa scolastica. Per gli impianti sportivi di Arixi è previsto un intervento complessivo da 1 milione di euro tra il 2026 e il 2027, mentre la ristrutturazione del teatro comunale di via Brigata Sassari potrà contare su uno stanziamento totale di 300 mila euro nello stesso arco temporale.

Nel 2026 sono inoltre programmati 380 mila euro per i marciapiedi di via Carlo Sanna e viale Piemonte. Tra gli interventi del 2027 figurano anche 500 mila euro per la riqualificazione della casa di riposo e 350 mila euro per il completamento del cimitero.

La struttura per anziani, chiusa da diversi anni, rappresenta una priorità per l’amministrazione: il sindaco Alessandro Pireddu auspica una riapertura a breve attraverso un affidamento in gestione.

© Riproduzione riservata