Ormai in stato di abbandono, sono diverse le strade a penetrazione agraria nel territorio di Senorbì e delle frazioni Arixi e Sisini che necessitano di interventi di ripristino e manutenzione, anche a fronte delle continue piogge che negli ultimi anni hanno cagionato non poco danno alla viabilità campestre e continuano a rendere complicato (oltreché rischioso) il transito delle auto e dei mezzi agricoli.

L’amministrazione comunale di Senorbì ha dato il via a una serie di interventi finalizzati alla salvaguardia ambientale e di manutenzione dei percorsi campestri attraverso i mezzi dell’Unione dei Comuni della Trexenta che per un anno saranno a disposizione, a rotazione in base alle diverse esigenze e ai progetti considerati più urgenti, dei centri che fanno parte dell’ente intercomunale.

Il Consiglio comunale inoltre, nell’ultima assemblea convocata dal sindaco Alessandro Pireddu, ha approvato il Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 che prevede lo stanziamento di 220mila euro (120mila nella prima annualità e 100mila nella seconda) per la manutenzione completa delle strade a penetrazione agraria.

Non verranno trascurate le frazioni, come dimostrano anche i progetti realizzati finora finalizzati alla messa in sicurezza e al ripristino delle strade dissestate in aperta campagna nel territorio di Arixi. Interventi particolarmente attesi dagli agricoltori e dagli allevatori del paesello che basa la sua economia soprattutto sul comparto agroalimentare e zootecnico. L’obiettivo è proseguire di questo passo.

