Siglato il contratto tra Comune di Senorbì e Hera Luce per la gestione e riqualificazione dell’illuminazione pubblica. È prevista la sostituzione di oltre 1500 impianti luminosi obsoleti con nuovi apparecchi a led, che porteranno a un risparmio energetico dell’80 per cento. L’intervento in programma prevede un completo restyling di circa otto mesi, che riconsegnerà ai cittadini un’illuminazione pubblica completamente riqualificata, più efficiente e sostenibile.

Grazie all’intervento di Hera Luce si procederà con la riqualificazione di 4 chilometri di linee elettriche, saranno compiute migliorie dell’illuminazione architetturale delle chiese di Santa Barbara e Santa Mariedda, del monumento ai Caduti e di Piazza Italia. Ma non solo: saranno sostituiti 23 quadri elettrici e saranno installati 26 sistemi di telecontrollo per garantire la continuità del servizio. Il Comune di Senorbì, quindi, si appresta a diventare sempre più bello, sicuro e “green”.

Le nuove luci permetteranno ogni anno di risparmiare quasi 779mila kWh, che corrispondono a una diminuzione di circa l’80 per cento rispetto allo stato attuale. Le nuove luci non sono però positive solo per l’ambiente, infatti, la diminuzione delle emissioni non preclude l’efficienza luminosa degli impianti, anzi, la migliora nettamente aumentando la qualità della luce. Infatti, il led permette un miglioramento dell’illuminazione stradale sia in termini di uniformità che di comfort visivo, incrementando la percezione dei colori: queste caratteristiche contribuiranno a garantire maggior sicurezza e il corretto livello d’illuminamento.

