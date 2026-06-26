Senorbì, via al rifacimento della segnaletica nelle stradeI lavori si stanno concentrando in particolare nella centrale via Carlo Sanna, cuore pulsante del centro
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nuovo look per la viabilità a Senorbì. Dopo i recenti interventi di rifacimento dell'asfalto nel centro della Trexenta, oggi gli operai sono entrati in azione per il ripristino della segnaletica orizzontale.
I lavori si stanno concentrando in particolare nella centrale via Carlo Sanna, cuore pulsante del centro con più alta densità demografica della zona.
Le squadre sono all'opera per ridisegnare le strisce pedonali, garantendo così maggiore sicurezza e decoro all'asse principale della cittadina.