Vino, buon cibo, tradizioni popolari e musica di qualità. Nel paese del Parteolla è tutto pronto per la manifestazione dedicata alle produzioni vitivinicole del territorio giunta quest’anno alla quinta edizione. Sabato prossimo, a partire dalle 17, il centro storico di Serdiana accoglierà i visitatori negli stand allestiti dalle rinomate cantine del Parteolla e dai piccoli artigiani. Alla 17.30 partirà la caccia al tesoro organizzata dall’Oratorio della Parrocchia di san Salvatore.

Dalle 18, nella Casa Museo, gli incontri dedicati alla memoria e alla cultura comunitaria con una mostra di bronzetti, ceramiche e fotografie della vendemmia. Sempre nella Casa Museo, dalle 18.30, si esibiranno i cori polifonici San Francesco e Nova Harmonia.

Il clou del Wine Festival alle 20, in piazza Eroici Caduti e lungo le vie del centro con l’associazione folkloristica “Sibiola” e i Mamuthones di Mamoiada che porteranno nel Parteolla le maschere antiche del carnevale barbaricino. Chiusura alle 21.30 con il concerto dei Golaseca.

«Con questa iniziativa puntiamo a valorizzare la nostra grande tradizione vitivinicola, il lavoro delle nostre prestigiose cantine e dei piccoli produttori, oltre i saperi e le storie della nostra comunità», afferma la sindaca Alessia Puddu, «il vino racconta il legame tra le persone e la terra, una relazione costruita nel tempo che continua a generare qualità, occupazione e opportunità per il territorio».

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