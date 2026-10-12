Numeri da record per "Esperienze e suoni d'acqua", il festival organizzato dall'associazione Baetorra, arrivato alla quinta edizione. Tre giorni, da venerdì a ieri, per vivere il parco di Molentargius, lato Quartu, tra sport e cultura, tra voli in mongolfiera e laboratori.Tantissime sono state le opportunità per i visitatori: dall'arrampicata all'urban golf, dai laboratori sulle launeddas e sull'archeologia alle attività dedicate alla gastronomia tradizionale, fino ai percorsi di benessere e alle esperienze per i più piccoli.

«Diecimila presenze in tre giorni sono un risultato che ci rende orgogliosi e che premia il lavoro di tutte le realtà coinvolte», ha detto il presidente dell’associazione Baetorra Marcello Pilia, «il successo più grande è stato vedere migliaia di persone vivere Molentargius, scoprire nuove attività e incontrarsi attraverso la cultura, lo sport e la musica». Esperienze e Suoni d'Acqua, ha aggiunto, «è cresciuto grazie a una rete di collaborazioni che ogni anno diventa più forte. Vogliamo continuare su questa strada, facendo del festival non soltanto un grande evento, ma un progetto capace di generare nuove opportunità per il territorio durante tutto l'anno».

Il festival, realizzato in collaborazione con il CCN La Via del mare, Officine verticali e Forma Poesia nel jazz con il patrocinio del Comune, nasce con l'obiettivo di promuovere un rapporto più diretto tra cittadini, visitatori e patrimonio naturale.

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