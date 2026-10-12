Prosegue il progetto di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e culturali e del museo di Ortacesus, finanziato con il contributo della Regione. Con la determinazione dell’Area tecnica del 5 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il Comune ha rideterminato la copertura finanziaria del servizio, confermando l’affidamento alla cooperativa Su Corongiu per un importo complessivo di 157 mila 812,66 euro.

Il progetto è dedicato alla tutela e alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali del territorio, con particolare riferimento alle attività legate al museo di Ortacesus. Si tratta di un ambito importante per la conservazione della memoria storica locale e per la promozione delle risorse culturali e ambientali del paese.

Il museo rappresenta un punto di riferimento per la conoscenza del patrimonio del territorio e può contribuire alla diffusione della storia e delle tradizioni locali, favorendo l'interesse di cittadini, scuole e visitatori. Le attività di valorizzazione del patrimonio, inoltre, possono sostenere la promozione turistica e rafforzare il legame tra la comunità e la propria identità culturale. L’amministrazione ha confermato l’affidamento alla cooperativa Su Corongiu, disposto nel dicembre 2025.

(Uniononlne/En.Ne.)

© Riproduzione riservata