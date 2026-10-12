L'arcivescovo di Cagliari, mons. Giuseppe Baturi, e segretario generale della Cei, esprime la vicinanza della comunità diocesana al Santo Padre in vista dell'intervento chirurgico e gli augura una felice convalescenza.

La Diocesi di Cagliari ha accolto l'invito alla preghiera di Papa Leone XIV, che ieri al termine dell'Angelus ha annunciato di doversi sottoporre nei prossimi giorni a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone.

«La Diocesi di Cagliari risponde all'invito del Papa a pregare per lui. Sarà operato prossimamente: gli auguriamo il buon esito dell'intervento - ha detto mons. Baturi - e una felice convalescenza, perché possa tornare presto al suo ministero petrino. Preghiamo affidandolo con fiducia alla Madonna di Bonaria, perché possa vivere ciò che egli stesso ha indicato a Lourdes. Parlando ai malati, ha richiamato infatti la possibilità di vivere le pene e i dolori in uno spirito di offerta, per entrare in quel cammino redentore di cui il mondo ha tanto bisogno. A Lourdes ha detto loro: 'Voi siete davvero nel cuore della Chiesa e il vostro ruolo è insostituibile. Noi preghiamo per il Papa, ben consapevoli che anche questi momenti appartengono al suo ministero, al modo in cui vive la carità e la fede nel cuore della Chiesa».

La preghiera della Chiesa di Cagliari si unisce alla vicinanza espressa dalla Conferenza Episcopale Italiana, che ha assicurato il ricordo del Santo Padre nelle celebrazioni e nei momenti di preghiera delle comunità.

(Unioneonline)

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