Un altro tassello nella ricostruzione dell'impiantistica sportiva di Quartu. Sono stati consegnati oggi i lavori per il restyling dell'impianto sportivo di Flumini, nella zona di Sa Tanca, dove il cantiere è ufficialmente partito. L'intervento, dal valore complessivo di 1.128.647 euro, permetterà di riqualificare in modo completo una struttura storica per la borgata del litorale: poco più di 800mila euro li ha finanziati la Regione, il resto il Comune.

Al centro del progetto c'è il campo da calcio a 11, con un nuovo manto in erba sintetica e l’adeguamento per l'omologazione della Figc e della Lega nazionale dilettanti, per poter ospitare gare ufficiali. Ma il restyling riguarda tutta la struttura. Sono previsti il rifacimento degli spogliatoi e dei servizi annessi, interventi sulle recinzioni per migliorare la sicurezza e la separazione tra campo, aree di servizio e spazi per il pubblico, e la sistemazione dei percorsi esterni di raccordo.

Particolare attenzione all'accessibilità, con opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche per rendere l'impianto fruibile a tutti. E spazio all'efficientamento energetico, con l'installazione di pannelli fotovoltaici sopra gli spogliatoi per produrre energia pulita e ridurre i consumi.

Duecentodieci giorni di lavori, con l’obiettivo di consegnare il campo rinnovato in tempo per la nuova stagione sportiva. «È un intervento che si inserisce nel più ampio obiettivo di valorizzazione del patrimonio sportivo comunale», commenta l'assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti. «Mira a restituire alla comunità di Flumini una struttura più moderna, funzionale, sicura, efficiente e accessibile, in grado di rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigenze degli atleti, delle associazioni sportive e della cittadinanza. I pannelli fotovoltaici dimostrano che si può investire nello sport guardando anche alla transizione ecologica».

Soddisfatta anche l'assessora ai Territori extraurbani Monica Sotgiu: «Un impianto moderno che offrirà alla comunità quartese che abita nel litorale uno spazio dove muoversi, contrastare la sedentarietà e adottare stili di vita sani. Ma va oltre l'attività fisica: il nuovo campo, con gli spogliatoi rinnovati e i percorsi privi di barriere, può diventare un luogo di incontro tra generazioni, favorendo inclusione e coesione sociale».

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