Il Comune di Senorbì ha aperto la manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di adeguamento impiantistico e funzionale dell’ex Casa dello studente da destinare all’apertura del nuovo Centro dell’impiego della Trexenta e del Gerrei. L’intervento, che prevede una spesa complessiva di poco più di 426mila euro, riguarda la riqualificazione del primo piano dell’edificio ubicato nell’intersezione tra la via Campioni e la via Funtanedda ed è suddiviso in opere di sistemazione esterna, ristrutturazione interna, rifacimento dell’impianto elettrico, installazione dell’impianto di climatizzazione e installazione dell’impianto di ventilazione meccanica controllata.

I servizi dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (Aspal) attualmente vengono erogati negli uffici di un edificio in via Carlo Sanna di proprietà di un privato. La Provincia, competente sulle funzioni di gestione e programmazione in materia di servizi per il lavoro, ha avviato il piano di revisione della spesa che riguarda anche la riduzione degli affitti. Il nuovo Centro circoscrizionale del lavoro (quello che un tempo veniva chiamato ufficio di collocamento) avrà il compito di promuovere politiche attive di sostegno all’occupazione rivolte ai cittadini dei Comuni di Ballao, Barrali, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Nuraminis, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Sant’Andrea Frius, Selegas, Senorbì, Silius, Siurgus Donigala, Suelli e Villasalto.

