l’incidente
30 gennaio 2026 alle 15:18aggiornato il 30 gennaio 2026 alle 15:20
Cagliari, auto finisce contro una betoniera: lunghe code sull’Asse MedianoSul posto la Polizia, traffico in tilt sul ponte di Genneruxi
Incidente sull’Asse Mediano a Cagliari, nella svincolo di viale Marconi verso via Mercalli.
Una Mini Cooper è finita, per motivi in corso di accertamento, contro una betoniera.
Sul posto la Polizia, non si conoscono per il momento le condizioni dei passeggeri.
Lo scontro ha mandato subito il traffico in tilt, con una lunga fila di auto sul ponte di Genneruxi.
(Unioneonline)
