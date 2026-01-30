Incidente sull’Asse Mediano a Cagliari, nella svincolo di viale Marconi verso via Mercalli.

Una Mini Cooper è finita, per motivi in corso di accertamento, contro una betoniera.

Sul posto la Polizia, non si conoscono per il momento le condizioni dei passeggeri.

Lo scontro ha mandato subito il traffico in tilt, con una lunga fila di auto sul ponte di Genneruxi.

