Un docufilm per riscoprire la storica via dell’Argento (dal Monte Serpeddì a Monte Narba) e porre le basi per un turismo legato sempre più alla natura e alla storia di San Vito. L’iniziativa è dell’amministrazione comunale di San Vito che ha previsto per venerdì 30 gennaio alle ore 18 (sala polifunzionale di via Aldo Moro) la proiezione di “Lungo il Giacimento”.

Il documentario è stato ideato e realizzato da Emiliano Franciosi e racconta il viaggio di tre coraggiosi escursionisti lungo la via dell’Argento tra boschi, torrenti e miniere d’argento. I tre appassionati osservano e discutono sui resti del maggiore giacimento d'argento d'Italia, ma restano anche affascinati dell'estremo isolamento delle valli e dei monti. Da qui si partirà per mettere in risalto l’itinerario escursionistico della Via dell’Argento che ricalca un’antica strada mineraria, dall’area di Sinnai sino alla costa di Muravera. Un percorso, insomma, che attraversa una bellissima zona della Sardegna sud orientale sul quale il Comune di San Vito punta molto per valorizzare il territorio e attrarre nuovi turisti.

Sempre in quest’ottica lo scorso novembre è stato inaugurato il sentiero primitivo: cinque chilometri tra bellezze archeologiche e naturali lungo il territorio di San Vito con partenza dal Km 49,2 della vecchia statale 125 (direzione Burcei).

