Senorbì si prepara a celebrare la Festa di San Salvatore da Horta. Domani, sabato 13 giugno, la comunità del centro della Trexenta si raccoglie per onorare un culto particolarmente sentito.

L’iniziativa è promossa dal Comitato permanente di San Salvatore, presieduto da Salvatore Caria (in paese conosciuto con il diminutivo "Toto"), in stretta collaborazione con don Giancarlo Dessì, parroco di Santa Barbara. Il programma prevede alle 19 la messa solenne nella chiesa parrocchiale di Santa Barbara, concelebrata da don Dessì e Padre Ambrogio, dei frati francescani.

Al termine della celebrazione eucaristica, avrà luogo la processione per le vie del paese: il percorso toccherà via Carlo Sanna, via Coraddu, via Giuseppe Antonio Lonis e via Giuseppe Atzeni, per concludersi alla chiesetta di San Sebastiano, dove verrà impartita la benedizione ai fedeli, prima de “su cumbidu a sa sarda”, il tipico rinfresco della festa, offerto dal Comitato. Ad accompagnare il corteo, gruppi folk e i tradizionali suonatori di launeddas, in un abbraccio tra fede e cultura sarda che si rinnova anno dopo anno.

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