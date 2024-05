L’amministrazione comunale di Senorbì ha avviato una serie di lavori per il completamento e la riqualificazione degli impianti sportivi di Via Nenni e Via Lussu. Il progetto è stato presentato dal sindaco Alessandro Pireddu in occasione dell’ultima riunione del Consiglio comunale. «Stiamo portando avanti un intervento di 470mila euro nell’ambito del Bando Sport e Periferie e con l’applicazione del ribasso della gara effettuata in precedenza con la realizzazione del manto erboso», ha detto, in Aula, il primo cittadino.

Il progetto – inserito nel Piano delle opere pubbliche approvato all’unanimità dall’assemblea consiliare – prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulle tribune, il rifacimento degli spogliatoi, l’ampliamento dei locali di sgombero, la realizzazione di due campi da padel, di un campo da tennis e di uno da beach soccer, la ristrutturazione del primo campo da calcetto e la sistemazione della viabilità (anche a favore dei residenti) nei pressi dell’area sportiva.

Per quanto riguarda il capitolo strade, il sindaco Pireddu ha inoltre illustrato i prossimi interventi in programma: «Ulteriori investimenti riguarderanno la viabilità di Via Tevere, nell’intersezione con Via Campiooi (vicino alle scuole medie), dove nascerà a breve una rotonda per la gestione del traffico».

Verranno realizzati inoltre nuovi parcheggi nella zona.

