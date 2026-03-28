La Giunta Comunale di Senorbì ha deciso di proseguire il servizio temporaneo di scuolabus per gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria, nei giorni di venerdì e sabato, per il trasferimento alla palestra della scuola secondaria. La misura si rende necessaria perché la palestra della scuola primaria non è ancora agibile a causa dei lavori di adeguamento in corso. La richiesta è stata formalizzata dalla Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Senorbì. Il servizio era già stato autorizzato in precedenza con diverse delibere, sempre per garantire lo svolgimento regolare delle attività di educazione fisica.

La Giunta ha stabilito che la copertura finanziaria necessaria ammonta a un massimo di 180 euro oltre IVA, ricavati dall’annualità in corso del bilancio comunale. Con questo provvedimento, il Comune nel cuore della Trexenta conferma l’impegno a garantire la continuità delle attività scolastiche e il diritto allo studio degli alunni, pur in presenza di lavori di manutenzione nelle strutture scolastiche.

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