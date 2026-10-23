Appello all'Anas da parte del sindaco di Serri Samuele Gaviano e del sindaco di Isili Luca Pilia sulle condizione della strada Statale 128 al km 43,5 interessata da un dissesto della pavimentazione stradale. Le condizioni della strada che collega il centro abitato di Isili al bivio di Serri e rappresenta la spina dorsale per tutto il Sarcidano è un collegamento fondamentale con le aree limitrofe. "Chiediamo" ha detto Gaviano "un intervento urgente e risolutivo, non possiamo attendere oltre né accontentarci di interventi tampone: serve un'azione rapida prima che si verifichino incidenti gravi". "Il livello di criticità è alto" ha detto Pilia "ci troviamo di fronte a cedimenti dell'asfalto e avvallamenti pericolosi che mettono quotidianamente a rischio l'incolumità dei nostri cittadini e di tutti gli automobilisti". La strada è percorsa ogni giorno da lavoratori, studenti, mezzi pubblici e di soccorso pertanto per i due primi cittadini l'intervento non è rimandabile.

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