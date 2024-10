Procedono senza sosta i lavori di realizzazione dei nuovi locali da adibire a mensa scolastica nella scuola secondaria di primo grado di Senorbì.

Il Comune è risultato beneficiario di un finanziamento dell’Unione Europea nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione. Si tratta di un investimento complessivo di 310.000 euro.

Appena incassato l’assegno, proprio per velocizzare i tempi di apertura del cantiere, la Giunta cittadina ha approvato il progetto esecutivo insieme al quadro economico nel quale sono definiti i costi dell’importante opera pubblica: ai 250.000 euro previsti per la realizzazione dei lavori, vanno aggiunti circa 60.000 euro stanziati per ottemperare alle spese tecniche di progettazione e sicurezza. «Sin dal nostro insediamento, già dalla prima legislatura, abbiamo considerato fondamentale investire importanti risorse nel sistema scolastico - sottolinea il sindaco Alessandro Pireddu - per garantire a tutti, a prescindere dalla condizione socio-economica di origine, l’accesso a un percorso educativo di qualità».

© Riproduzione riservata