Prosegue a Senorbì il programma di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, uno degli interventi inseriti nel Piano Smart City promosso dall’amministrazione comunale per rendere il paese più moderno, sicuro ed efficiente. I lavori di sostituzione dei vecchi punti luce con nuove soluzioni a risparmio energetico stanno interessando progressivamente diverse zone del centro abitato, con benefici attesi sia in termini di qualità dell’illuminazione sia di riduzione dei consumi.

Tra le aree raggiunte dai lavori c’è anche Piazza Italia, davanti alla scuola elementare, un luogo particolarmente frequentato da bambini e famiglie. Un intervento importante per migliorare la visibilità e contribuire a rendere più accoglienti e sicuri gli spazi pubblici in prossimità del plesso scolastico.

«La nuova illuminazione davanti alla scuola elementare rappresenta un ulteriore passo avanti in un progetto che punta a migliorare la vivibilità quotidiana, prestando attenzione anche ai luoghi frequentati dai più piccoli e dalle loro famiglie», sottolinea il sindaco Alessandro Pireddu.

L’iniziativa si inserisce nella visione della Smart City, che attraverso l’impiego di tecnologie più efficienti mira a coniugare risparmio energetico, valorizzazione degli spazi urbani e migliore qualità della vita per tutta la comunità di Senorbì.

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