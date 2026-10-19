Un investimento da 900mila euro per migliorare l'accoglienza dei visitatori e valorizzare uno dei più importanti complessi archeologici della Sardegna. La giunta comunale di Orroli, con la deliberazione del 14 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla ristrutturazione del centro servizi e alla riqualificazione dei percorsi di accesso dell'area archeologica del complesso nuragico Arrubiu.

L'intervento è finanziato dalla Regione, nell'ambito del programma di valorizzazione dei siti monumentali inseriti nel percorso di candidatura dei «Monumenti della civiltà nuragica» alla World Heritage List dell'Unesco. Le risorse assegnate al Comune di Orroli ammontano complessivamente a 900mila euro.

Il progetto punta a migliorare le strutture e gli spazi destinati alla fruizione del sito archeologico, attraverso una serie di opere che interessano sia l'edificio adibito a centro servizi sia le aree esterne. Per il fabbricato esistente sono previsti lavori di ristrutturazione, mentre gli interventi all'esterno riguarderanno la sistemazione dei percorsi, delle pavimentazioni e delle aree di pertinenza, oltre alle opere di riqualificazione paesaggistica e del verde. Nel dettaglio, il quadro economico destina 420 mila 200, 75 euro alla ristrutturazione dell'edificio esistente e 166 mila 254,09 euro alle nuove opere esterne.

Un ruolo significativo sarà svolto anche dal Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e architettura dell'Università di Cagliari, coinvolto attraverso un'attività di consulenza specialistica in materia di architettura, paesaggio, strutture, impianti e illuminazione.

L'iter progettuale ha già ottenuto i pareri favorevoli degli enti competenti. Il 13 ottobre sono pervenuti i nulla osta della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e del Sud Sardegna e del servizio Tutela del paesaggio competente per il territorio comunale. La conferenza di servizi decisoria si è conclusa positivamente, consentendo alla giunta di procedere con l'approvazione del progetto.

Il finanziamento regionale si inserisce nel più ampio programma avviato dalla Regione per la valorizzazione dei siti nuragici coinvolti nel percorso di candidatura Unesco. Un progetto che punta a rafforzare la tutela del patrimonio archeologico e a migliorare le condizioni di accessibilità e fruizione dei monumenti, con ricadute potenziali anche sull'attrattività turistica dei territori.

© Riproduzione riservata