Nella Comunità Dianova di Ortacesus anche una ricetta può diventare un’occasione per stare insieme, condividere esperienze e riscoprire le proprie capacità.

Ai fornelli, questa volta, è arrivata una specialità della tradizione portoghese, una paella preparata con cura e portata in tavola per essere gustata insieme agli altri ospiti della struttura. Un momento di quotidianità che racconta il valore della cucina come spazio di incontro e integrazione. Preparare un piatto, scegliere gli ingredienti, seguire le diverse fasi della ricetta e collaborare con gli altri sono gesti semplici che permettono di mettere in pratica le proprie competenze, assumersi responsabilità e contribuire attivamente alla vita della comunità.

Alla Comunità Dianova della Trexenta questi momenti si inseriscono in un percorso più ampio, rivolto a uomini impegnati in programmi terapeutici e riabilitativi per affrontare le dipendenze.

In una realtà in cui il recupero passa anche attraverso la ricostruzione dell’autonomia personale e delle relazioni, le attività quotidiane assumono un significato importante: aiutano a ritrovare fiducia in sé stessi, a sperimentare nuove capacità e a riconoscere il valore della collaborazione. La cucina, in particolare, offre uno spazio concreto in cui ciascuno può mettere a disposizione degli altri ciò che sa fare, imparare nuove abilità e condividere tradizioni e culture differenti.

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