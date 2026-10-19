Ottantaquattro mila euro per un’area camper nella borgata di Camisa, a Castiadas. «Questa scelta – ha spiegato il sindaco Eugenio Murgioni - nasce dalla volontà di valorizzare una realtà già importante per l’economia comunale come è quella di Camisa, migliorandone i servizi e creando nuove opportunità di sviluppo».

L’investimento complessivo ammonta esattamente a 83.960 euro, di cui 50mila euro finanziati attraverso un contributo regionale. Il progetto interessa un terreno di proprietà comunale situato tra la strada comunale e la strada Provinciale 20. I lavori comprendono la sistemazione del piazzale, la delimitazione degli stalli, l’organizzazione dei percorsi interni, la realizzazione della recinzione e il collegamento ai servizi idrici, elettrici e fognari. La durata prevista dei lavori è di 60 giorni.

Murgioni ha aggiunto che la borgata di Camisa «ospita attività produttive capaci di custodire tradizioni, creare valore e contribuire alla crescita della comunità» e dunque con l’area camper si farà un ulteriore passo in avanti. «Una struttura adeguatamente organizzata per camper e caravan – ha concluso il primo cittadino - potrà favorire nuove opportunità occupazionali e generare ricadute positive sulle attività già presenti a Camisa». L’amministrazione comunale di Castiadas, inoltre, è alla ricerca di ulteriori finanziamenti per realizzare nella stessa area un chiosco in legno.

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