Passano a tutta velocità non di fermano alle strisce pedonale, mettono a rischio l'incolumità dei pedoni. A causa di automobilisti che non rispettano il codice della strada sta diventando critica la situazione attorno alla scuola di via Regina Margherita a Quartu, tanto che le mamme degli studenti e i residenti della zona hanno inviato una petizione al Comune.

Nel documento, con allegate decine di firme, si chiede di "sistemare dei dissuasori in prossimità della scuola e nei punti di maggiore criticità" oltre a "strisce pedonali, valutandone la posa in opera con attraversamenti pedonali rialzati ad alta visibilità, oltre a cartelli che indichino i limiti di velocità". Provvedimenti che si chiede di attuare in quanto, si legge ancora nella petizione "la sicurezza delle persone in particolare degli studenti, dei minori e degli utenti deboli della strada, costituisce una priorità fondamentale" e in quanto, "il tratto di strada prospicente la scuola, registra un elevato flusso di pedoni e nonostante questo si riscontra il superamento dei limiti di velocità che mette a rischio l’incolumità di tutti".

Già da tempo anche i commercianti della zona avevano chiesto di sistemare un attraversamento pedonale rialzato in via Porcu davanti al Comune dove si passa ad altra velocità e senza dare precedenza ai pedoni.

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