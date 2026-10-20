Un disoccupato 31enne è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Quartu per detenzione di droga a fine di spaccio. Il giovane è stato fermato per un controllo in una strada del centro abitato di Burcei: perquisito è stato trovato in possesso di due grammi di marijuana. In una successiva perquisizione domiciliare, gli stessi carabinieri hanno recuperato altre dosi di marijuana per circa sette grammi, 1700 euro in contanti , un bilancino di precisione e una taglierina.

L'indagato è finito agli arresti domiciliari: oggi sarà processato in Tribunale a Cagliari.

L'arresto è scattato nel contesto di un’operazione di prevenzione che ha interessato anche diversi altri centri della Compagnia dei carabinieri di Quartu, col controllo di diverse persone e perquisizioni. In merito non sono trapelate ulteriori indiscrezioni.

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