Torna a Quartu l'iniziativa dell'associazione Anteas "Torta sospesa".

Ogni mese i pasticcieri Nicola Loi e sua moglie Michela Auriemma metteranno a disposizione una torta sda donare per un momento speciale, che sia un compleanno, un matrimonio, o un’altra ricorrenza. Basterà segnalare all’associazione la persona fragile o in difficoltà a cui si vorrebbe darla in regalo e raccontare la sua storia. Dopo di che i pasticceri e i volontari dell’associazione recapiteranno la gradita sorpresa.

"Dopo il successo della precedente edizione", spiega la presidente di Anteas Doriana Loddo, "siamo pronti ad accontentare tante altre persone che vogliano regalare un momento di gioia a chi non sta vivendo una situazione facile. Ringraziamo ancora una volta i pasticcieri Nicola Loi e sua moglie per questa collaborazione".

Tra i fortunati che nei mesi scorsi hanno ricevuto la torta sospesa anche una mamma che ha portato la torta in cimitero davanti alla tomba del suo bambino mai nato. Anteas per andare incontro alle esigenze delle persone fragili porta avanti anche il servizio del taxi solidale. Basta chiamare per prenotare il trasporto in ospedali e ambulatori per le visite mediche ma anche per fare delle commissioni. Il servizio è rivolto soprattutti ad anziani e disabili.

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