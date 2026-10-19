Tornare a casa senza aver fatto un bel capitombolo è già un grande traguardo. Di questi tempi infatti passare nella zona di piazza IV Novembre a Quartu senza inciampare tra marciapiedi rotti e sanpietrini divelti è già un’impresa.

Non bastavano le condizioni della piazza, adesso a mettere a rischio l’incolumità dei passanti è anche lo stato del marciapiede che si trova proprio a due passi dall’ufficio postale dove ogni giorno transitano centinaia di persone. Le mattonelle da una parte, sono staccate e divelte dalla loro sede così che basta un attimo per inciampare e cadere soprattutto al buio. A questo si aggiunge poi il problema di tutti gli accessi alla piazza dove i sanpietrini sono tutti divelti e già diverse persone sono cadute riportando ferite e traumi.

«Questa zona è in condizioni pessime», dice Anna Marras, 53 anni, «per i pedoni tra mattonelle rotte e sanpietrini divelti e già un miracolo se si riesce a tornare a casa sanai e salvi. In tutti questi anni non hanno mai fatto un intervento».

Il progetto per il rifacimento di piazza IV Novembre c'è ma i tempi sull'inizio dei lavori non ancora. Tra l’altro la piazza è frequentata anche da molti anziani che arrivano con la moto carrozzella e per loro l’accesso è diventato quasi impossibile.

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