Ambiente, a Mandas riapre l'ecocentro ampliato«Procediamo anche sul fronte della tutela ambientale», fa sapere il sindaco Umberto Oppus
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Sul fronte della tutela ambientale, a Mandas l'amministrazione comunale accelera. Sono stati completati i lavori di ampliamento dell'ecocentro, un intervento da 100mila euro che ha permesso la riapertura al pubblico della struttura, mentre si procede con la sistemazione degli spazi interni.
«Procediamo anche sul fronte della tutela ambientale», fa sapere il sindaco Umberto Oppus, annunciando la riapertura dell'impianto. Non si ferma qui l'impegno del Comune. L'Ufficio tecnico sta infatti procedendo all'affidamento dei lavori di bonifica e di raccolta dei rifiuti nelle proprietà comunali, con un investimento complessivo di 60mila euro.
Proseguono intanto le verifiche anche sulle proprietà private: finora sono state smaltite cinque carcasse di auto. L'attività è portata avanti in collaborazione con il Corpo forestale, con l'obiettivo di garantire la migliore tutela ambientale del territorio. «Tra le nostre priorità c'è anche la pulizia delle strade, in questi giorni stiamo lavorando per far partire il servizio a brevissimo», conclude il primo cittadino.