Sarà una serata all’insegna dell’identità quella in programma oggi, sabato 21 marzo, a Senorbì, dove l’Associazione Carabinieri locale celebra la propria festa sociale con un’iniziativa di promozione culturale aperta ai soci e alla comunità. Alle 19, nel salone parrocchiale Santa Barbara, il socio Marco Melis presenterà e proietterà il film “Ziu Paddori”, opera cinematografica da lui ideata e realizzata, riconosciuta dalla Regione Sardegna come progetto di rilevante valore sociale e culturale.

Il film rappresenta un omaggio alla tradizione isolana, riprendendo fedelmente lo spirito dell’omonima opera teatrale che ha attraversato oltre un secolo di storia mantenendo intatto il proprio fascino. La trasposizione cinematografica offre però una nuova chiave di lettura, arricchendo il racconto grazie alla forza evocativa delle immagini. Particolare rilievo assumono i paesaggi della Sardegna rurale, i costumi e le atmosfere autentiche, elementi che contribuiscono a restituire un affresco vivido e coinvolgente del territorio.

«L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma della festa sociale dell’Associazione Carabinieri di Senorbì, confermando il ruolo delle realtà associative non solo come momenti di aggregazione, ma anche come promotrici di cultura e valorizzazione delle radici locali», dice il presidente Pompeo Formato. Una serata che unisce memoria e innovazione, nel segno della Sardegna e delle sue storie.

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