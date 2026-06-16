Tutto pronto nel cuore della Trexenta per il fischio d'inizio di uno degli appuntamenti estivi più attesi dagli amanti della palla a spicchi della zona.

Da domani, mercoledì 17 giugno, fino a sabato 20 giugno, Piazza Italia a Senorbì si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto per ospitare la sesta edizione del "Trexenta Streetbasket 3x3". La manifestazione, organizzata dall'ASD Basket Senorbì con il patrocinio del Comune, promette quattro serate di grande spettacolo agonistico, aggregazione e divertimento.

Il ricco programma della kermesse prenderà il via domani a partire dalle 18:30 con la registrazione delle prime compagini e, dalle 19, con le qualificazioni dedicate alle categorie giovanili Under 14, Under 16 e Under 18 (sia maschili che femminili). Giovedì 18 giugno sarà invece il turno dei senior, con l'iscrizione e le prime sfide sul playground dei team iscritti alla categoria Pro Maschile e alla seguitissima formula degli Amatori Misto. Venerdì 19 giugno l'adrenalina salirà alle stelle con la disputa delle finalissime incrociate che assegneranno i titoli di categoria, seguite dalle attese premiazioni sul podio.

La giornata di sabato 20 giugno sarà interamente dedicata al "Minibasket For Kids" con i giovanissimi atleti dai 6 ai 12 anni (divisi nelle categorie Scoiattoli, Aquilotti ed Esordienti). Il programma di sabato comincerà alle 17 con l'accoglienza delle squadre, seguita dal torneo sul campo, dalle finali e dalla consegna di premi e gadget per tutti i partecipanti, celebrando lo sport come momento di pura festa e inclusione sociale. Con una macchina organizzativa ormai collaudata, il Trexenta Streetbasket si conferma un appuntamento fisso dell'estate sportiva isolana, capace di richiamare centinaia di appassionati, famiglie e curiosi, pronti a fare il tifo a bordo campo sotto le stelle di Piazza Italia.

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