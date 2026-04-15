Il Comune di Senorbì guarda al futuro con un piano triennale delle opere pubbliche che punta su sviluppo economico e rilancio dell’occupazione. Il documento, approvato dal Consiglio comunale, definisce una programmazione articolata di interventi con l’obiettivo di rendere il territorio più competitivo e attrattivo per imprese e investitori. Tra gli interventi considerati strategici spicca il potenziamento della zona industriale e artigianale in località Tuvui, per la quale sono stati stanziati 150 mila euro nel 2026 e 200 mila euro nel 2027. Risorse che consentiranno di riavviare e completare i lavori destinati a valorizzare l’area Pip, situata in posizione strategica nei pressi della Statale 128.

L’amministrazione comunale individua proprio nello sviluppo di quest’area uno dei principali motori per il rilancio economico locale. In un contesto segnato dalla crisi economica e dall’incertezza internazionale, l’obiettivo è rendere più appetibile il Piano per gli insediamenti produttivi, favorendo l’insediamento di nuove attività e creando opportunità concrete di lavoro. Il progetto si inserisce in una visione più ampia che guarda anche al collegamento con Cagliari, rafforzando il ruolo del centro della Trexenta come punto di riferimento per il sistema produttivo del territorio. Una strategia che punta a coniugare infrastrutture, sviluppo e occupazione, con l’ambizione di dare nuova linfa all’economia locale.

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