Un cortometraggio nato dal talento e dalla creatività dei giovani del paese per riflettere su un tema attuale e delicato come il bullismo. Domani alle 21, l’anfiteatro del Parco pubblico ospiterà la proiezione dell’opera realizzata nell’ambito del progetto “Sarroch Film Lab”, laboratorio cinematografico promosso e finanziato dal Comune e diretto dal regista Jacopo Cullin.

L’iniziativa ha coinvolto ragazze e ragazzi tra i 14 e i 22 anni in un percorso formativo dedicato al linguaggio del cinema, dalla scrittura alla recitazione fino alla realizzazione finale del prodotto audiovisivo. Il cortometraggio affronta il fenomeno del bullismo da una prospettiva insolita, quella del bullo, offrendo spunti di riflessione e approfondimento su una problematica che interessa da vicino il mondo giovanile.

Dopo la prima presentazione avvenuta lo scorso febbraio negli spazi di Villa Siotto, l’opera sarà ora proposta al pubblico in una serata aperta a tutta la cittadinanza. All’evento sarà presente anche Jacopo Cullin, che incontrerà i partecipanti al laboratorio e il pubblico.

L’appuntamento rappresenta il momento conclusivo di un progetto che ha permesso ai giovani sarrochesi di esprimersi attraverso il cinema e di confrontarsi con temi sociali di grande attualità. L’ingresso alla proiezione è libero.

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