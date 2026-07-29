Monta la protesta a Dolianova contro i disservizi nell’erogazione dell’energia elettrica. Da alcuni giorni, su iniziativa di Fabrizio Dell’Atti, è stata avviata una petizione online per chiedere un intervento risolutivo di E-Distribuzione, gestore della rete elettrica.

L’iniziativa ha raccolto oltre 80 adesioni in poche ore. «Come ogni estate con l’aumento dei consumi elettrici il sistema di distribuzione va in tilt – dice Dell’Atti creatore dell’app gratuita Mydolia – è una situazione insostenibile».

Nella petizione, da presentare al Comune di Dolianova per un intervento nei confronti di E-Distribuzione si sollecita un potenziamento della rete di distribuzione: «Oltre i disagi per famiglie e commercianti, ciò che preoccupa di più sono i soggetti fragili. È una questione di sicurezza per i malati che dipendono da dispositivi medici collegati in rete o per chi deve conservare farmaci salvavita in frigo».

Nella petizione si chiede ai cittadini di indicare i principali disservizi subiti (sbalzi o cali di tensione. Interruzione del servizio) e segnalare eventuali danni a elettrodomestici e impianti elettrici.

L’obiettivo è arrivare in poco tempo a 200/300 firme e trasmettere la petizione, oltre che al Comune, anche al gestore elettrico, ad Arera e alla prefettura di Cagliari.

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