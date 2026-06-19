Un’estate all’insegna dell’amicizia, della condivisione e del divertimento: l’oratorio Santa Barbara di Senorbì si prepara ad accogliere bambini e ragazzi per il Cre-Grest 2026. Sono aperte le iscrizioni per partecipare alle attività estive organizzate dalla comunità giovanile della Parrocchia. Le famiglie interessate possono recarsi in oratorio negli orari dedicati: le iscrizioni saranno disponibili questa sera, venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 20.30 e anche lunedì, martedì e mercoledì, sempre dalle 18.30 alle 20.30.

È prevista una breve pausa: giovedì, venerdì e sabato della prossima settimana le iscrizioni saranno sospese. Gli ultimi giorni utili per aderire saranno lunedì 29 e martedì 30 giugno, dopodiché le iscrizioni verranno chiuse definitivamente. L’oratorio Santa Barbara invita tutti a partecipare a questa nuova avventura estiva. Per informazioni è possibile contattare Luca (347 6505608), Samu (328 6345720) o Jenny (389 0168632).

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