Proseguono a Senorbì le iniziative organizzate dal Comitato Sant’Antioco e Santa Mariedda “Classe 1976”, impegnato nella raccolta fondi per la tradizionale festa estiva del paese.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 10 maggio con una passeggiata ecologica nell’area archeologica di Monte Luna, un’iniziativa che unisce natura, socialità e valorizzazione del territorio. Il ritrovo è previsto alle 9.30 nel piazzale di Monte Luna. L’escursione punta a promuovere il rispetto dell’ambiente e la riscoperta delle bellezze naturalistiche e archeologiche della zona, offrendo ai partecipanti un’esperienza all’aria aperta tra paesaggio e storia.

Durante la giornata sarà inoltre possibile partecipare a una visita guidata dell’area archeologica, curata dalla cooperativa Sa Domu Nosta, per approfondire la conoscenza di uno dei siti più significativi del territorio. Al termine della passeggiata, spazio al momento conviviale con il pranzo organizzato dal comitato. Per i più piccoli è previsto un menu dedicato con pasta al sugo, cotoletta, patatine e acqua. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 7 maggio 2026 contattando il numero 329 8730126 (Raniero Nossardi). Un’iniziativa, promosso in collaborazione con il Museo archeologico Domu Nosta e con il patrocinio del Comune di Senorbì, che conferma l’impegno della comunità nel tenere vive le tradizioni locali, coniugando attenzione per l’ambiente e momenti di condivisione.

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