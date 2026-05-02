Una violenta lite familiare che ha rischiato di trasformarsi in tragedia: è quanto accaduto ieri sera a Decimoputzu, dove un agricoltore 42enne del posto è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, l’uomo avrebbe sorpreso il fratello mentre prelevava, per l’ennesima volta, alcuni ortaggi dal proprio terreno. E quello che inizialmente sembrava un banale litigio tra fratelli sarebbe degenerato rapidamente quando il proprietario del fondo si è presentato armato di un fucile semiautomatico calibro 12: il fratello e la sua compagna, anche lei presente in quel momento, sono quindi fuggiti riuscendo a rifugiarsi nella propria abitazione e a sbarrare la porta prima che l'uomo esplodesse due colpi di fucile, colpi che hanno trapassato la porta conficcandosi nel mobilio interno ma senza fortunatamente colpire nessuno degli occupanti.

A quel punto l’allarme delle due vittime ai carabinieri, che sono riusciti a rintracciare rapidamente il l’allevatore nella sua abitazione dove è stato bloccato e posto in sicurezza, con il fucile e le munizioni, regolarmente detenuti, sottoposti a sequestro penale.

Ricostruita la vicenda e terminate le formalità di rito, l'uomo è stato portato in carcere a Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(Unioneonline)

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