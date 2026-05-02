È il 34enne di Guspini Marco Dessì, cuoco di professione, la vittima dell’incidente che si è verificato nella notte sulla statale 196, nel territorio di Villasor.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti Dessì, che rientrava a casa dopo il turno di lavoro alla guida di una Ford Focus, ha perso il controllo del mezzo all’altezza del chilometro 14+500, finendo fuori dalla carreggiata. L’impatto si è rivelato purtroppo fatale e i tentativi di soccorso effettuati dal personale sanitario del 118 sono risultati vani.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i carabinieri per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e per gestire la viabilità stradale durante le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

(Unioneonline)

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