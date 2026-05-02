Un’iniziativa che unisce fede, tradizione e valorizzazione del territorio: è tutto pronto per “Su Camin’e Santrujosci Obispu – Il Cammino di San Giorgio Vescovo”, in programma domani, domenica 3 maggio. Il progetto è curato dall’associazione Santrujosci Obispu di Suelli in collaborazione con il Comune di Silius. Il percorso, inserito nell’edizione 2026 di “Sulle Vie di San Giorgio Vescovo”, prevede la tappa Silius – San Nicolò Gerrei – Silius, un itinerario pensato per riscoprire luoghi, storia e spiritualità del territorio.

Il ritrovo nella chiesa delle Sante Perpetua e Felicita, nel cuore di Silius, punto di partenza e di arrivo della giornata. Qui si svolgeranno le iscrizioni dei partecipanti, mentre alle 12 è previsto l’arrivo a fine percorso con il timbro delle credenziali del cammino.

Saranno messi a disposizione dei partecipanti anche alcuni simboli distintivi dell’iniziativa: le credenziali ufficiali, il cappellino e il fazzoletto del cammino, segni di appartenenza a un’esperienza condivisa. Il percorso toccherà anche San Nicolò Gerrei, offrendo ai partecipanti l’occasione di attraversare paesaggi suggestivi e vivere un momento di aggregazione all’insegna della tradizione e della devozione.

Un appuntamento che si conferma come occasione di incontro per appassionati di trekking, pellegrini e curiosi, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale e religioso del territorio attraverso un cammino che unisce comunità e storia.

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