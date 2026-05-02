Nuovo step del piano degli asfalti comunale a Quartu, stavolta in via Irlanda dove è previsto un intervento radicale necessario per eliminare buche e avvallamenti. Operai e mezzi dell’impresa incaricata dal Comune hanno già avviato l’attività di scarificazione.

La prossima settimana si procederà con la bitumazione.

«L’asfalto verrà gettato a caldo, con la distesa del tappetino cui farà immediatamente seguito il passaggio del rullo», spiegano dal Municipio. «Non è pertanto possibile il transito delle auto private, che non solo disturberebbero i lavori, ma soprattutto resterebbero impantanate nella colata di bitume». Pertanto - lunedì 4 e martedì 5 maggio, dalle 8,30 alle 17 - via Irlanda non sarà transitabile.

«Si invitano tutti i residenti che hanno necessità di utilizzare l’auto nelle fasce orarie indicate a parcheggiare i veicoli al di fuori della strada interessata. Altresì sarà consentito l’accesso e l’uscita dei veicoli negli orari notturni, e ovviamente nessun disturbo recheranno le auto che resteranno parcheggiate nei garage delle abitazioni private».

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