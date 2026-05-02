È stata restituita ai familiari per i funerali la salma di Cirillo Andrea Lai, il gommista di 49 anni di Quartu, rimasto ucciso durante la scorsa notte sulla nuova rotatoria sulla statale 387, all'altezza di Serdiana.

Ultimati anche i rilievi di legge dei carabinieri del Radiomobile di Dolianova che hanno girato nelle ore successive anche un rapporto in Procura.

Un incidente terribile: Lai stava percorrendo la statale in direzione Cagliari quando ha improvvisamente impattato sulla rotonda, con la moto, una Suzuki Giesse X, volata sul guard rail e che poi ha preso fuoco. Il centauro è finito sulla carreggiata, inutili i soccorsi.

Un incidente avvenuto pare senza testimoni. I rilievi di legge sono andati avanti nella notte, con la strada che è stata momentaneamente chiusa al traffico.

Sul posto anche il comandante della Compagnia di Dolianova, capitano Luca Delle Vedove. La strada è stata riaperta al traffico dopo la rimozione della salma e della moto.

È, questo, l'ennesimo incidente mortale sulla statale 387 particolarmente trafficata nel tratto che attraversa il Parteolla.

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