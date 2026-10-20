La crescita del territorio passa anche dalle competenze e dalla qualità delle relazioni nei luoghi di lavoro. È questo il principio alla base della nuova edizione dell’Academy della Rete territoriale di Sarroch, presentata il 14 ottobre nella Sala Coroneo della Biblioteca comunale, alla presenza dei referenti delle organizzazioni aderenti e dei dipendenti coinvolti nel percorso.

Dopo la prima sperimentazione del 2025, il progetto riparte con circa 50 partecipanti provenienti da aziende, amministrazione pubblica e terzo settore. Il programma prevede due incontri formativi, in calendario domani e il 12 novembre, dedicati alla cultura della fiducia nella gestione delle persone e al feedback come strumento di crescita professionale.

Capi turno, project manager e responsabili di funzione avranno l’opportunità di confrontarsi sulle esperienze e sulle responsabilità quotidiane, con il supporto dei formatori di Variazioni, partner tecnico della Rete.

L’Academy rappresenta uno degli strumenti attraverso cui la Rete territoriale investe sul capitale umano e sullo sviluppo locale. L’obiettivo è rafforzare le competenze trasversali, migliorare la collaborazione all’interno delle organizzazioni e favorire la costruzione di relazioni basate sulla fiducia.

Un percorso che punta a mettere al centro le persone, valorizzando il contributo di chi opera nelle imprese, negli enti pubblici e nelle realtà del terzo settore, nella convinzione che la crescita delle organizzazioni possa tradursi in benefici per l’intera comunità.

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