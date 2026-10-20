Un ambiente moderno, funzionale e pensato per accogliere i più piccoli. A Capoterra proseguono i lavori per il nuovo asilo nido di via Serpentara, una delle due strutture per l’infanzia che l’amministrazione comunale sta realizzando e che entrerà in funzione il prossimo anno.

Il sindaco, Beniamino Garau, sottolinea l’importanza di un’opera che punta a offrire un servizio aggiuntivo alle famiglie e a migliorare la qualità dell’offerta educativa per la prima infanzia.

«Il nostro obiettivo non è mai stato soltanto quello di realizzare nuove strutture, ma di creare spazi pensati, progettati e organizzati per essere belli, funzionali e accoglienti», spiega Garau, evidenziando anche il ruolo dell’architettura nel benessere delle persone e nella qualità della vita quotidiana.

Il nuovo nido è destinato a diventare un punto di riferimento per i bambini e per i genitori, offrendo un ambiente curato, sicuro e stimolante per accompagnare le prime fasi della crescita. L'apertura consentirà inoltre di ampliare le opportunità di accesso ai servizi per l’infanzia, con ricadute positive sull’organizzazione della vita familiare e lavorativa.

«I nostri bambini e le nostre famiglie sono una priorità», ribadisce il sindaco, rimarcando la volontà dell’amministrazione di investire sul futuro della comunità attraverso opere pubbliche capaci di coniugare funzionalità, qualità progettuale e attenzione ai bisogni dei cittadini.

L’asilo di via Serpentara si inserisce in un programma più ampio di potenziamento dei servizi educativi per la prima infanzia. Con l’obiettivo di rendere Capoterra una città sempre più attenta alle famiglie e alle esigenze delle nuove generazioni

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