lavori pubblici
20 ottobre 2026 alle 20:36
Burcei, fondi per ampliare il cimitero e per realizzare un'area camper attrezzataIl Consiglio comunale approva la variazione di bilancio per finanziare i due attesi interventi. Risposte urgenti per l'emergenza del camposanto e una spinta al turismo itinerante
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Il Consiglio Comunale di Burcei ha approvato la variazione di bilancio che definisce il finanziamento necessario per l'ampliamento del cimitero comunale e per la realizzazione di una nuova area camper attrezzata. Due interventi necessari. Da anni le amministrazioni locali che si sono succedute, puntano alla costruzione del nuovo cimitero. Nel frattempo è necessario realizzare nuovi loculi nel vecchio camposanto.
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