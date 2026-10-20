Il Consiglio Comunale di Burcei ha approvato la variazione di bilancio che definisce il finanziamento necessario per l'ampliamento del cimitero comunale e per la realizzazione di una nuova area camper attrezzata. Due interventi necessari. Da anni le amministrazioni locali che si sono succedute, puntano alla costruzione del nuovo cimitero. Nel frattempo è necessario realizzare nuovi loculi nel vecchio camposanto.

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