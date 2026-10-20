Dopo i continui blackout dei giorni scorsi, si annuncia un'altra giornata difficile per i quartesi. Giovedì dalle 8 alle 15 E-Distribuzione sospenderà la fornitura di energia elettrica in alcune zone del territorio per consentire lavori sugli impianti.

L'interruzione riguarda esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione. Le aree coinvolte sono concentrate nella zona di Flumini. In particolare, i disagi interesseranno via dei Nasturzi, via dei Narcisi, via dei Mughetti, via delle Ginestre, via Pratoline, via Rio Ulassai, via Rio Mogoro, via Rio Piscinas, via Rio Berchidda, via Rio Flumini Uri, via Lago di Bunnari, via San Giovanni, la strada comunale Scoa Moentis e le sue traverse, la traversa Sa Tanca, la strada Sciopadroxiu, viale Autonomia Regionale Sarda (con la relativa traversa), viale Leonardo da Vinci, oltre alle località Sa Tanca e Tanca Fiorita.

Durante i lavori la luce potrebbe essere riattivata momentaneamente: per questo si raccomanda di non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori fino al ripristino definitivo del servizio. Qualche giorno fa invece e senza alcuni preavviso era rimasto al buio l'intero quartiere di santo Stefano dalle 20 alle 21,30 con enormi disagi per i residenti.

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