Il maltempo che si è abbattuto questo pomeriggio sulla Trexenta ha provocato nuovi disagi alla viabilità, con la chiusura della strada che collega Gesico e Mandas. Non è la prima volta che il maltempo causa problemi lungo la stessa arteria.

Una situazione che aggrava le difficoltà di collegamento per Gesico, già alle prese con la chiusura da tempo di un altro accesso al paese, anche in questo caso a causa delle conseguenze del maltempo.

«Raccomando a tutti la massima prudenza. Ho già allertato la Città Metropolitana per segnalare la situazione e affrontare le criticità legate alla viabilità», dichiara il sindaco di Mandas, Umberto Oppus.

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