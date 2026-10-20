Continua l'ampliamento del cimitero di Quartucciu. La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per la costruzione di ulteriori loculi.

Si partirà con la realizzazione di due platee di fondazione in cemento armato: la prima accoglierà subito un blocco da 117 posti prefabbricati in cemento armato ad alta resistenza e impermeabili, disposti su tre file orizzontali e su due lati, mentre la seconda, che verrà predisposta successivamente, ne ospiterà altri 123. I lavori, da 190 mila euro, fondi del bilancio comunale, si faranno tutti insieme, in un unico lotto.

«Questi ulteriori blocchi di loculi sono molto importanti», dice l’assessore ai Lavori pubblici Walter Caredda, «perché tra non molto gli spazi per i seppellimenti potrebbero esaurirsi e vogliamo evitare che, con l’arrivo delle salme nel prossimo futuro, non ci sia posto».

Sempre nell’ambito del nuovo progetto appena approvato in Giunta, verrà effettuato il collegamento allo scarico delle acque piovane e il collegamento della nuova batteria di loculi all'impianto di illuminazione già esistente. Gli alberi, invece, non verranno tagliato, almeno nell’immediato e comunque, l’assessore precisa che «eventuali abbattimenti per ulteriori ampliamenti saranno compensati con nuove piantumazioni».

Ora il settore Lavori pubblici procederà con i passi successivi, che consistono in primo luogo nel bando di gara per trovare l'impresa a cui affidare i lavori.

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